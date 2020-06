Formia, minaccia i passanti con una bottiglia di vetro: arrestato 45enne

A torso nudo e scalzo minacciava i passanti con una bottiglia di vetro. Così lo hanno trovato i carabinieri dopo la segnalazione dei presenti, spaventati per l’atteggiamento aggressivo del 45enne.

Per questo ieri, a Formia, un cittadino rumeno, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato. L’uomo è stato bloccato dai militari mentre continuava ad inveire contro i passanti. Non è stato semplice, all’arrivo degli uomini dell’Arma infatti il 45enne ha iniziato a dimenarsi per fuggire all’arresto, procurando anche lievi lesioni a chi è intervenuto.

Il 45enne, sprovvisto di documenti veniva accompagnato in caserma per l’identificazione.