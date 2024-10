Latina, sorveglianza speciale per Carmine Di Silvio 

Carmine Di Silvio, 34enne già detenuto in carcere, è stato sottoposto a sorveglianza speciale su richiesta del questore. Il soggetto, noto per reati gravi come rapina aggravata ed estorsione, è stato recentemente coinvolto in una rapina a un uomo invalido.

Nonostante precedenti misure restrittive, Di Silvio ha continuato a infrangere la legge e ha mostrato comportamenti violenti anche in carcere. Alla luce della sua pericolosità sociale, il tribunale di Roma ha disposto una sorveglianza della durata di due anni, con obbligo di soggiorno, da scontare al termine dei procedimenti penali in corso.