Latina, sotto la pioggia si accende il mega-albero di Natale

La pioggia e il freddo non hanno frenato la voglia di Natale di tanti cittadini di Latina che nel tardo pomeriggio di ieri hanno voluto presenziare all’accensione delle luci dell’ormai celebre mega-albero natalizio di Piazza del Popolo donato anche quest’anno dalla Stim di Geppino Esposito. Una festa ridotta, purtroppo, dalle condizioni meteo, ma ugualmente pregna di significati. A fare da madrina all’evento il sindaco Matilde Celentano, accompagnata da parecchi esponenti dell’amministrazione. Sotto ai portici dell’intendenza di Finanza, dove si è spostata la festa, è andato in scena il concerto gospel degli Angels Choir e infine l’inaugurazione della mostra dei presepi artistici allestita davanti all’entrata del Comune. L’ultimo tocco saranno le 24 casette in fase di ultimazione che nei prossimi giorni daranno vita al mercatino natalizio, quest’anno collocato interamente in via Diaz.