Latina, spari in via Londra: ferito un uomo

Un uomo ancora non identificato, di nazionalità straniera stando alle prime informazioni trapelate, è stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in via Londra.

È successo nei pressi della chiesa, dove i residenti hanno visto scappare un’utilitaria con più persone a bordo.

La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale con ferite all’addome, non è in pericolo di vita ma dovrà essere operata. Sulle circostanze dell’accaduto indaga la Polizia