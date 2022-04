Assegnazione orti comunali ad Aprilia, domande entro il 30 aprile

Il Comune di Aprilia ha reso noto che è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione degli orti pubblici comunali in Via Toscanini per il quinquennio 2022-2027. Entro il 30 aprile è possibile fare richiesta presso l’amministrazione comunale per l’assegnazione di un appezzamento di terreno da coltivare. Le finalità del progetto sostenuto dall’assessorato all’ambiente sono prevalentemente sociali, ricreative didattiche e culturali, oltre a promuovere buone pratiche di cura del patrimonio ambientale e pubblico, mirano a favorire la socialità attraverso attività senza fini di lucro. La concessione degli orti, che verranno assegnati mediante la formazione di una graduatoria, avrà validità 5 anni dalla sottoscrizione o comunque fino alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione delle aree. I richiedenti dovranno presentare la domanda entro il 30/04/2022 secondo le modalità previste dal bando (a mano, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente ed Ecologia ai seguenti recapiti: 06 92018664 – 06 92018805