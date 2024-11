Latina, sperimentazione al via per una “Zona 30” a Borgo San Michele

Il Comune di Latina ha emesso un’ordinanza per creare una “Zona 30” in via sperimentale nelle vie Cardarelli e Ungaretti, a Borgo San Michele. Tale iniziativa mira a proteggere la sicurezza dei cittadini e ridurre l’inquinamento acustico e ambientale, limitando la velocità dei veicoli, in particolare vicino alle scuole.

L’assessore ai Trasporti e Mobilità, Gianluca Di Cocco, ha spiegato che questa misura è in linea con il programma sindacale, promuovendo una viabilità più sicura. L’ordinanza, redatta dall’architetto Daniela Prandi, responsabile del Servizio Trasporti e Mobilità, è stata discussa e approvata dalla commissione consiliare presieduta da Federica Censi nei mesi precedenti.

Considerate le caratteristiche fisiche delle strade, che comprendono abitazioni, attività commerciali e due scuole, la decisione include non solo il limite di velocità a 30 chilometri orari in via Cardarelli e Ungaretti, ma anche nuovi sensi unici per regolare meglio il traffico: uno in via Salvatore di Giacomo, tra via Capograssa e via Ungaretti, e uno in via Filippo Tommaso Marinetti, tra via Salvatore di Giacomo e via Migliara 43.

L’iniziativa vuole sensibilizzare i conducenti al rispetto delle regole di sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree più frequentate da pedoni e bambini. Se i risultati si riveleranno positivi, la “Zona 30” potrebbe essere estesa ad altre aree, con un ulteriore impegno verso una città più sicura e vivibile.