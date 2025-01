Latina, straniero denunciato durante un servizio straordinario: 117 identificazioni

Un cittadino straniero è stato denunciato a Latina per aver stazionato in un’area a lui proibita, in violazione di un precedente provvedimento di Divieto di Accesso nelle Aree Urbane (DACUR) emesso dal Questore. L’episodio è avvenuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto ieri, lunedì 27 gennaio 2025, dalla Polizia di Stato – Questura di Latina.

L’operazione, realizzata con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, ha avuto l’obiettivo di contrastare situazioni di degrado urbano nelle aree più critiche del capoluogo pontino, come il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi, le autolinee, il dormitorio di Via Bruxelles, la mensa Caritas di Via Cicerone e Piazza Santa Maria Goretti.

I RISULTATI DEI CONTROLLI

Nel corso dell’attività sono state identificate 117 persone, di cui 21 straniere. Tre di queste sono state accompagnate in Questura per verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. Inoltre, sono stati controllati 43 veicoli e 24 individui già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Durante i quattro posti di blocco organizzati, sono state elevate due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, rafforzando così la vigilanza anche sul rispetto delle norme di sicurezza stradale.

CONTROLLI INTENSIFICATI

L’operazione ha previsto un monitoraggio specifico delle aree di maggiore aggregazione, con particolare attenzione a soggetti sospetti e situazioni di degrado. La Polizia di Stato ha confermato che tali interventi saranno ripetuti nei prossimi giorni, al fine di garantire un controllo sempre più efficace del territorio e una maggiore sicurezza per i cittadini.