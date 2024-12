Latina, taboo Viviani da spezzare: pontini a Potenza per la vittoria

Domani il Latina sarà impegnato in trasferta contro il Potenza per la 18ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. Una partita che rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, ma che assume un significato molto particolare per il Latina, chiamato a consolidare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, in uno stadio come il Viviani, nella quale i nerazzurri hanno sempre faticato.

La gara di Potenza ricorda l’esonero del tecnico Di Donato, rimasto un idolo della tifoseria pontina, avendo guidato per primo e per due stagioni e mezza, il sodalizio pontino dal ritorno in Serie C. La gara di Potenza inoltre ricorre il momento più basso dei nerazzurri dal ritorno in Lega Pro, l’ultimo posto della stagione 2020-2021.

Il momento delle squadre

Il Potenza sta vivendo una buona prima parte di stagione in Serie C, con 26 punti che valgono la piena zona playoff. La squadra lucana, però, dovrà fare a meno di Schimmenti, assente per squalifica, una defezione importante per il loro attacco, avendo anche il ragazzo vinto il “premio” come miglior giocatore di ottobre del medesimo girone.

Dall’altra parte, il Latina di Roberto Boscaglia ha dato buoni segni di ripresa dopo un periodo difficile, culminato con il cambio in panchina a novembre. I nerazzurri sono reduci da una vittoria interna contro il Picerno, decisa dalle reti di Ndoj e Di Renzo, che ha ridato fiducia alla squadra. Il tecnico Boscaglia, subentrato da poco, sta cercando di imprimere una nuova identità tattica e un maggiore equilibrio alla squadra, in attesa del sanante mercato di gennaio.

I precedenti

Negli ultimi anni, Potenza e Latina si sono affrontate poche volte, ma i confronti diretti sono stati equilibrati tra casa e trasferta. Il Latina andrà alla caccia della sua prima vittoria in Lucania (contro il Potenza) dal ritorno in Lega Pro.

Per il Latina, questa trasferta rappresenta un’opportunità cruciale per dimostrare continuità e risalire la china verso una più pregiata zona di classifica. I tre punti sarebbero fondamentali non solo per avvicinarsi alla zona playoff, ma anche per rafforzare il morale della squadra, ancora in fase di adattamento al nuovo corso tecnico.

Oggi il tecnico Boscaglia presenterà la partita in conferenza stampa, prima della partenza per la Lucania. Le sue dichiarazioni offriranno ulteriori spunti sulla preparazione e sulle scelte tattiche per affrontare il Potenza, una squadra che in casa è sempre difficile da battere.