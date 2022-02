Latina, tanto impegno non basta contro il Catanzaro

Severo il verdetto del campo, che condanna alla sconfitta per 3-1 un Latina mai domo, pronto a giocarsela alla pari con il forte Catanzaro, i cui valori hanno prevalso alla distanza. Chi si aspettava un Latina remissivo si è dovuto ben presto ricredere, Di Donato ha invitato da subito i suoi a giocarsela, per quanto la superiorità dell’avversario ha determinato gli episodi decisivi.

L’ingresso in area di Cinelli e il destro chirurgico di Vandeputte dopo 9 minuti sono stati due pezzi di bravura, che non sono nelle corde di tutte le squadre. Ma lo svantaggio non demotivato gli ospiti, che anzi hanno costruito il pareggio sull’asse dei difensori Carissoni-Giorgini, che alla mezz’ora ha festeggiato il prolungamento contrattuale fino al 2024 con una girata di destro al volo dal limite dell’area.

Il pareggio ha trasmesso entusiasmo ad una squadra che di suo già gira a mille, ma che ad una manciata di secondi dall’intervallo, ha subito l’eurogol di Vasquez nato da un fallo laterale battuto proprio da Giorgini.

I buoni propositi di riaprire il match, sono stati spezzati da un rigore che dopo nemmeno il quarto d’ora della ripresa, ha chiuso in anticipo i conti. Tra spalla e braccio di Carissoni, il direttore di gara ha visto il secondo e Vasquez ha firmato la doppietta personali spiazzando Cardinali, che ha poi contenuto il risultato nel finale opponendosi a Vandeputte. Ma sarebbe stato un po’ troppo per questo Latina, entrato di diritto nell’elite del girone C.

CATANZARO-LATINA 3-1

CATANZARO (3-4-1-2): Nocchi; De Santis S., Fazio, Scognamillo; Bayeye (47’ st Bjarkason), Cinelli (34’ st Welbeck), Verna, Vandeputte; Sounas (34’ st Bombagi); Vazquez (34’ st Cianci), Biasci (43’ st Carlini). A disposizione: Branduani, Romagnoli, Gatti, Tentardini, Martinelli. All. Vivarini.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano (18’ st Teraschi), Di Livio (37’ st Barberini), Amadio, Tessiore (24’ st Rossi), Sarzi Puttini (37’ st De Santis E.); Carletti (24’ st Rosseti), Sane. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Celli, Palermo, Atiagli, D’Aloia. All. Di Donato.

Arbitro: Fiero di Pistoia

Assistenti arbitrali: Trischitta e Andulajevic

Quarto ufficiale: Angelillo

Note: Espulso al 37’ st Celli (L) dalla panchina per proteste. Ammoniti Verna (C), Esposito (L), Bayeye (C), Cinelli (C), Sounas (C), Sane (L). Spettatori 2793, di cui 1962 paganti, abbonati 831, 21 ospiti. Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 3’.