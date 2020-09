Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia in centro a Latina giovedì sera. Gli agenti sono stati chiamati dalla polizia perché il 46enne urlando stava cercando di aggredire la ex moglie.

Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a calmarlo. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, dopo pochi istanti di serenità ha ripreso ad avere un atteggiamento di prepotenza e prevaricazione, inducendo gli operatori della polizia ad accompagnarlo in ufficio.

Alla luce degli immediati accertamenti eseguiti, considerata la sua attuale pericolosità e le circostanze descritte, è scattato l’arresto. L’uomo è ora ristretto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.