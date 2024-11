Latina, tentano il furto in villa: messi in fuga dai vicini

I ladri specializzati in furti in appartamento tornano a colpire a Latina. Era il tardo pomeriggio di sabato, quando alcuni banditi sono riusciti ad introdursi in una villetta incustodita in una traversa di viale Picasso, nei pressi del Centro Commerciale Morbella. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, i ladri una volta entrati nell’abitazione hanno rovistato in molte stanze, ma il loro frastuono ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno dato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine costringendoli così ad una repentina fuga.

Sul posto in pochi minuti è arrivata una volante della Polizia ma dei banditi non c’era più traccia. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via qualcosa, lo dovranno confermare i proprietari dell’abitazione che sono stati invitati a formalizzare la denuncia con una descrizione dettagliata dell’eventuale refurtiva.