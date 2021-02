Latina, tentata estorsione e rapina ad un Barber Shop: due arresti

LATINA – Due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di due noti pregiudicati del capoluogo, di 28 e 27 anni, per rapina e tentata estorsione. Le indagini della Polizia presero il via subito dopo la rapina dello scorso 12 gennaio. La vittima, titolare di un Barber Shop in pieno centro, riportò anche la frattura del naso, ma riuscì a descrivere nel dettaglio i malviventi agli agenti della squadra volante intervenuti sul posto.

I rapinatori furono individuati immediatamente e denunciati, lasciati però a piede libero.

Subito dopo, il procuratore aggiunto della Procura di Latina Lasperanza e il sostituto procuratore Sgarella delegarono alla Squadra Mobile un accurato approfondimento investigativo. Le indagini hanno dimostrato come, a seguito della denuncia sporta dalla vittima della rapina, gli stessi malviventi si fossero nuovamente presentati nella barberia, minacciando il malcapitato di gravi rappresaglie e chiedendogli, a titolo estorsivo, la somma di 2000 euro, a loro dire necessaria per pagare l’onorario degli avvocati.

L’attività illecita è stata minuziosamente ricostruita dagli agenti della squadra mobile, i quali hanno stilato una dettagliata informativa di reato che ha permesso al G.I.P. del Tribunale di Latina Bortone di emettere una ordinanza di misura cautelare in carcere.