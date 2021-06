Latina, torna il Mercatino della Memoria, nell’area del mercato settimanale

Torna dopo un lungo stop, dovuto all’emergenza epidemiologica Covid 19, lo storico Mercatino della Memoria.

La manifestazione, che si tiene ogni prima domenica del mese dal lontano 1994, rappresenta un appuntamento di grande importanza per tutti gli appassionati del vintage.

Gli organizzatori, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, vista anche la persistente situazione emergenziale legata al Covid 19, hanno deciso di variare il luogo di svolgimento, che non sarà più nel centro città, ma sarà allestito nell’area nell’area del mercato settimanale di via Rossetti.