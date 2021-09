Latina, tragedia in via del Lido: noto avvocato si toglie la vita

Ennesima tragedia nel capoluogo pontino. Un noto avvocato di Latina, S.P., si è tolto la vita stamane lanciandosi dalla finestra della sua abitazione in via Del Lido a Latina.

L’uomo, 61enne era conosciuto in città per la sua professione con uno studio in centro ed esercitando anche l’attività di amministratore condominiale.

Sul posto il medico legale che ha constatato il decesso e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per suicidio. Grande sgomento nell’ambiente, tra i colleghi avvocati che non si capacitano del gesto compiuto. Sotto shock la famiglia della vittima e un’intera comunità.