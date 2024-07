Latina, tragico scontro tra moto e furgone sull’ Appia: un morto

Un tragico scontro tra moto e furgone questa mattina sulla Statale Appia all’altezza di Borgo Faiti a Latina. Un uomo, proveniente del Nord Italia, guidava una Yamaha finita contro un furgone Fiat Ducato sull’Appia. L’impatto è stato molto violento e il centauro è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

Purtroppo per l’uomo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato niente da fare. Una donna che viaggiava con la vittima è in condizioni gravi ed è stata elitrasportata d’urgenza in ospedale a Roma. Il guidatore del furgone è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.