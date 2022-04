Mensa scuola di via Quarto, Iavarone: “Bambini e istruzione sono priorità assoluta”

Latina nel Cuore, nella nota che segue, racconta quanto riguarda la mensa della scuola di via Quarto, attraverso un “Question Time” per saperne di più sull’Istituto Comprensivo Frezzotti-Corradini.

“Lo scorso 29 marzo presentammo come Latina nel Cuore un’interrogazione in merito alla realizzazione di una struttura prefabbricata da adibire a mensa scolastica a servizio dell’I.C. Frezzotti-Corradini di via Quarto.

L’11 agosto 2021, infatti, il Comune di Latina aveva firmato la determina di acquisto di una nuova mensa prefabbricata di circa 190 metri quadri: il costo dell’operazione, interamente sostenuto dall’Ente di Piazza del Popolo, era pari a 150mila euro e la nuova mensa avrebbe dovuto essere installata dopo i lavori di realizzazione della piattaforma; tuttavia, a distanza di mesi da quella data, presso la scuola non vi è ancora traccia di alcun cantiere.

A quanto pare il nostro sollecito ha già prodotto risultati dato che, a distanza di due giorni dalla presentazione della suddetta interrogazione, gli uffici competenti hanno assegnato finalmente l’incarico: nell’iter progettuale, infatti, mancavano gli elaborati grafici ed era in fase di stallo da mesi.

Inoltre, durante il Question Time tenutosi oggi, abbiamo chiesto all’Assessore Caschera a che punto sia l’iter dei lavori e quali siano le effettive tempistiche per la realizzazione dell’opera, in quanto riteniamo fondamentale che l’Ente di Piazza del Popolo, dopo aver pagato una ditta per la sua realizzazione, debba fare quanto in suo potere per avviare i lavori in estate, garantendo una nuova mensa alla scuola di via Quarto entro l’inizio del prossimo anno scolastico ed evitando ai ragazzi di convivere con un cantiere in corso mentre sono in classe.

L’Assessore Caschera ha fornito un cronoprogramma ben dettagliato che vede nella prima decade di agosto il periodo prestabilito per la consegna della struttura alla scuola: come Latina nel Cuore vigileremo e chiederemo costantemente conto a quest’ultimo riguardo l’effettiva realizzazione dell’opera: se fino ad ora le problematiche sono state causate dall’esiguo personale a disposizione del Comune – già impegnato nella manutenzione del patrimonio comunale –, adesso non ci sono più scuse: i bambini e l’istruzione devono essere priorità assoluta. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali di Latina nel Cuore Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni”.