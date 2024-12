Latina, travolge un’altra auto, beve e si allontana

Travolge un’altra auto, scende, beve un sorso e si allontana. Sono le testimonianze scioccati di quanto sarebbe accaduto in via Ecetra, all’incrocio con via Quarto a Latina. Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, un automobilista, alla guida di un’auto verde, ha travolto una Mercedes condotta da un professionista di 50 anni del posto. Testimoni oculari riferiscono che, dopo il violento impatto, l’uomo ricercato sia sceso dall’auto con un bicchiere in mano, ha bevuto un sorso, ha posato il bicchiere sull’asfalto accanto al veicolo colpito e si è allontanato, facendo perdere le sue tracce.

La Polizia Locale di Latina ha avviato le indagini per identificare il pirata della strada, mentre il conducente della Mercedes è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti.