Latina Calcio, tre positivi. Terracciano torna a casa

Slitta la ripresa del campionato di Serie C. Salta la seconda giornata di ritorno, in programma il 9 gennaio. Si riprenderà direttamente dal 16 gennaio con Latina – Avellino.

Paganese – Latina verrà invece recuperata mercoledì 2 febbraio.

Decisione dettata dall’emergenza covid, che rende complicata la ripartenza delle squadre.

In rosa sono tre i calciatori del Latina risultati positivi e resteranno in quarantena.

Il resto del gruppo riprenderà ad allenarsi domani 3 gennaio alle 10 sul sintetico dello stadio Bartolani di Cisterna. Scelta necessaria per la situazione dei campi della ex Fulgorcavi, appesantiti dalla pioggia.

Non mancano però le belle notizie.

Ha trascorso il Capodanno in famiglia il presidente del Latina Calcio 1932, Antonio Terracciano, dopo essere stato dimesso dall’ospedale Civile Santa Maria Goretti di Latina dove è stato ricoverato nei giorni scorsi per un malore.

Il massimo dirigente nerazzurro osserverà un breve periodo di riposo prima di tornare alle sue abituali attività.