Maratona Maga Circe, 1200 gli iscritti a 30 giorni dal via

Mancano solo trenta giorni alla competizione podistica più attesa di inizio anno. Il 2022 si apre con una grande novità, il ritorno in scena della regina delle gare, la Maratona Maga Circe. Il 6 febbraio, Sabaudia e San Felice Circeo faranno da scenario all’evento nazionale tappa Bronze Fidal.

Ad un mese dal via, sono già 1200 gli iscritti alla competizione e sono quasi sold out i pettorali di due distanze. La gara offre infatti tre tracciati, tutti competitivi: la Maratona di 42,195km, la 28 km e la 13 km, per un connubio perfetto tra sport, cultura e turismo.

Da tutta Italia e dall’estero sono giunge le più disparate adesioni e sono in tanti quelli che pernotteranno nelle località i giorni antecedenti al 6 febbraio, smuovendo l’economia del posto non solo per gli albergatori, ma anche per negozi, bar, ristoranti. Atteso tra i top runners, anche il re delle maratone, Giorgio Calcaterra, che tagliò per primo il traguardo della prima edizione.

L’appuntamento saprà dunque lasciare a bocca aperta i tanti che ancora non conoscono la bellezza del tracciato di gara, tra le lingue di terra che collegano centri storici e litorale, a partire dal borghetto di San Felice Circeo e proseguendo lungo la costa marittima affiancando mare cristallino, dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

La Maratona Maga Circe è un evento targato In Corsa Libera, l’associazione guidata dal presidente Davide Fioriello. Dopo un digiuno di due anni dovuto ai rinvii a causa Covid, la macchina organizzativa è pronta a tagliare il nastro di partenza. L’evento si svolgerà sotto l’egida Fidal e con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Pro Loco Sabaudia, Pro Loco San Felice Circeo, Città Sport e Cultura e di Opes.

“Manca davvero poco alla Maratona Maga Circe – commenta il presidente della asd In Corsa Libera Davide Fioriello – siamo molto emozionati per l’evento e speriamo che il 2022 possa ripristinare le attività per tutto il settore podistico, perché lo sport non può più fermarsi. Occorre trovare – sottolinea Fioriello – gli strumenti giusti per agire in sicurezza, con servizi idonei, potendo continuare a garantire ai nostri runners qualità e benessere. Per questo è di fondamentale importanza non solo il lavoro di squadra e dei due direttori tecnici di gara, Cipullo e Zonzin che ringrazio, ma anche la perfetta collaborazione con la Fidal e con le Amministrazioni Comunali di Sabaudia e San Felice Circeo che stanno sostenendo al meglio la gara”.

L’evento sarà svolto nel massimo rispetto dei protocolli e in ottemperanza alle normative anti covid vigenti al momento della gara. La partenza avverrà presso Piazza Vittorio Veneto a San Felice Circeo, in corrispondenza della piazzetta principale del borgo antico. L’arrivo sarà collocato per tutte e tre le competizioni presso Piazza del Comune a Sabaudia. Tutti gli atleti saranno accompagnati al punto di partenza dagli autobus messi a disposizione dall’organizzazione che partiranno da Sabaudia in direzione San Felice Circeo.

È possibile seguire news e aggiornamenti dell’evento attraverso i canali facebook e instagram e sul sito maratonamagacirce.it. Attesi anche eventi collaterali in programma nei giorni antecedenti la gara, che allieteranno l’arrivo dei runners nei territori nostrani.