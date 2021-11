Latina, trovato in possesso di droga e due pistole con munizioni

A Latina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, col supporto di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma, hanno arrestato in flagranza dei reati di detenzione illegale di arma e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, classe 1988, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Precisamente l’uomo è stato trovato in possesso di 9 confezioni custoditi in alcuni barattoli, complessivamente 126 gr di marijuana, 66 gr di hashish e 83 gr di cocaina, nonché materiale per pesare, tagliare e confezionare le dosi di stupefacenti destinate alla vendita.

Inoltre, custoditi all’interno di alcuni mobili, sono state trovate due pistole, entrambe con la matricola cancellata e complete di silenziatore, e circa 500 proiettili di vario calibro, sia da pistola che da fucile.

L’uomo è stato condotto in caserma ed è stato dichiarato in arresto presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pontina.