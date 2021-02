Latina, tutto facile con il Gladiator: tennistico 0-6

Tabellino

GLADIATOR – LATINA 0-6

GLADIATOR (4-3-3): Fusco, Di Finizio, Siciliano (1’ st Oliva), Vitiello, Fazi (19’ st Suppa), De Carlo, Falco (27’ st Marzano), Di Pietro, Tedesco, Coppola, Di Paola. A disposizione: Maione, Landolfo, Esposito, Di Monte, Doto, Strianese All. Martino.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei (34’ st Orlando), Teraschi, Di Renzo (7’ st Alessandro), Corsetti (23’ st Atiagli), Barberini (27 st Ricci), Di Emma, Esposito, Bardini, Giorgini, Sarritzu (14’ st Calabrese). A disposizione: Gallo, Franchini, Calagna, Mastrone. All. Scudieri

Marcatori: 4’ pt Di Renzo (rigore), 28’ pt Teraschi, 36’ pt Sarritzu, 43’ pt Corsetti, 28’ st Alessandro, 38’ st Alessandro

Aribitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Scardovi di Imola e Amoroso di Piacenza.

Ammoniti: 16’ pt Barberini (L), 34’ pt Coppola (G), 13’ st Tedesco (G), 23’ st De Carlo

Espulsi:

Note: recupero 0’ pt e 0’ st

Angoli: Gladiator 1924 8 – Latina Calcio 1932 4

Note: partita trasmessa in diretta e visione gratuita sulla pagina Facebook del Gladiator.

Cronaca

Tutto molto semplice all’ apparenza quando si è giocato una partita vinta con un tennistico 6-0. Per giunta fuori casa, dove segnare così tanto non capita sempre. Ma tra un Gladiator ed un Latina, alla pari reduce da momenti non facili, ha prevalso l’evidente divario tecnico tra le due formazioni.

E se c’è un merito che prevale sugli altri nella goleada nerazzurra, è quello di avere subito portato la partita a proprio favore.

Il vantaggio pontino è coinciso con il ritorno al gol di Di Renzo, che dal dischetto trasforma il rigore concesso per atterramento di Sarritzu.

Sono appena passati 4 minuti e la gara ha già preso una piega ben precisa, perché oltre alla generosità i sammaritani producono solo qualche angolo, mai sfruttato. Diversamente, proprio dal corner di Sarritzu al 18′,Giorgini schiaccia di testa a colpo sicuro, indirizzando però il pallone on lontano dal palo.

La vera riposta campagna è del 26′, quando Tedesco scatta sul filo del fuorigioco sulla destra, si porta il pallone sul sinistro suo piede naturale, alzando leggermente la mira.

E allora il Latina accelera trovando il raddoppio.

Al 28’ Corsetti sulla trequarti cambia gioco trovando sulla destra Sarritzu, filtrante per Teraschi e diagonale chirurgico e potente che vale il raddoppio.

Sul doppio vantaggio aumentato a dismisura gli spazio del contropiede e al 32’ il sinistro, sempre in diagonale di Corsetti, rasenta il palo.

Poco male, al 37’ è tempo di esultare di nuovo. Altra ripartenza, avviata dallo stesso Corsetti, taglio centrale per Sarritzu, il quale arriva davanti a Fusco piazzando la palla del 3-0 (nella foto).

Prima del riposo c’è tempo del poker. Lo firma con pieno merito proprio, nel cuore dell’area, girata alle spalle del portiere.

Nella ripresa ordinaria amministrazione e sostituzioni in previsione del turno infrasettimanale di mercoledì con il Nola. Al 15’ il neo entrato Jonatan spara alto da due dopo l’intervento di Fusco con l’ausilio della traversa.

Un timido Gladiator ci prova al 17’, piattone di Tedesco Bloccato da Alonzi e poi si scatena Jonatan, che sotto misura realizza al 28’ e al 38’ sfrutta due palloni recapitati dalle fasce da Esposito e Atiagli.