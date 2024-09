Il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento di 957.656 euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un progetto di inclusione sociale, contro la dispersione scolastica rivolto a bambini e adolescenti di etnia rom e sinti, insieme alle loro famiglie. Questo progetto, frutto di un avviso pubblico competitivo, prevede l’attivazione di percorsi di accompagnamento individualizzato e di gruppo, oltre a interventi socio-educativi più ampi rivolti a tutte le bambine e i bambini delle scuole locali.

L’assessore ai Servizi sociali, Michele Nasso, ha sottolineato l’importanza del progetto, che punta non solo a rafforzare l’inclusione sociale, ma anche a contrastare la dispersione scolastica, con l’obiettivo specifico di aumentare la partecipazione scolastica dei minori rom e censiti, dai 31 attualmente iscritti fino a raggiungere tutti i 50 identificati. Saranno coinvolte varie istituzioni, tra cui servizi sanitari, enti di formazione, Prefettura, Questura, e scuole, per promuovere il successo formativo e ridurre il rischio di abbandono degli studi. Il progetto prevede anche attività extrascolastiche e la fornitura di pasti per incentivare la partecipazione.

Il finanziamento rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle disuguaglianze sociali e la promozione delle pari opportunità attraverso l’istruzione.