Latina, verifica di sismicità sulle scuole secondarie di Prampolini, Corradini e Giuliano

Il Comune di Latina mette mano alla situazione delle scuole secondarie di primo grado Prampolini, Giuliano e Corradini. Il servizio lavori pubblici ha indetto tre manifestazioni di interesse, rispettivamente per circa 69mila, 78mila e 74mila euro.

Per la Giuliano e la Corradini si tratta di una verifica di vulnerabilità, sismicità, progetto di fattibilità tecnica, rilievi e relazioni specialistiche.

Per la scuola Prampolini, si legge nel capitolato: “rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene. La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto. Le attività di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico. L’aggiudicatario dovrà trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e non farne uso se non per l’esecuzione del servizio; Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento sismico La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale già citata, quanto segue: redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica con relativo “cronoprogramma”; esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie […]; Per ogni scenario di adeguamento proposto, l’Aggiudicatario dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone la fattibilità”.