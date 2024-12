Latina, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti a Latina dopo l’attivazione di un alert dal braccialetto elettronico di un uomo sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla ex compagna. L’uomo, in evidente violazione dell’ordinanza, era stato trovato a stazionare per oltre venti minuti nei pressi dell’abitazione della vittima.

Ulteriori accertamenti hanno confermato che l’uomo aveva già trasgredito in passato le prescrizioni imposte. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato arrestato e posto in attesa di udienza davanti al Tribunale di Latina.