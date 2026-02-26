Latina, violenza sessuale nel 2020: arrestato un 40enne

Rintracciato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione. Dovrà scontare tre anni di reclusione.
Si chiude il cerchio giudiziario intorno a un episodio di violenza risalente a quasi sei anni fa. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Latina hanno tratto in arresto un cittadino indiano di 40 anni, residente a Sabaudia, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica del tribunale di Latina.
L’uomo già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale, commesso nell’agosto del 2020. Secondo quanto disposto dall’ufficio esecuzioni penali, il 40enne dovrà espiare una pena di 3 anni di reclusione.
Dopo l’arresto e l’espletamento delle formalità di rito presso la caserma, i militari hanno provveduto al trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Latina. Il condannato resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della sentenza definitiva.