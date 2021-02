Latina, vive in una baracca. La denuncia del consigliere Valletta

LATINA – Una donna vive da mesi all’interno di una baracca in via Puglia a Latina. La denuncia arriva dal consigliere della Lega Vincenzo Valletta che dopo numerosi solleciti, chiede l’immediato intervento dell’Amministrazione Comunale.

Numerose le segnalazioni dei residenti della zona della lottizzazione Cucchiarelli che, da ottobre dello scorso anno si sono trovati a convivere con la baracca improvvisata, costruita a ridosso di una residenza per anziani e nei pressi di un asilo.

“Nonostante le richieste di intervento avanzate dai cittadini ad oggi, stando quanto apprendiamo, nessuno si è preoccupato di intervenire e di verificare in primis le ragioni che hanno portato questa donna a vivere per strada – dichiara in una nota Valletta – Rispondendo all’appello dei cittadini ho inviato in via ufficiale una richiesta di intervento all’assessore ai servizi sociali del Comune di Latina e a tutti gli uffici competenti per sapere se siano a conoscenza di tale situazione, se siano stati presi provvedimenti e, soprattutto qualora tutto questo non sia stato fatto, di mettere in atto ogni azione urgente al fine di comprendere intanto lo stato di salute della donna, le motivazioni che l’hanno portata a tale scelta e soprattutto per mettere in atto ogni azione mirata, laddove necessario, a darle l’assistenza di cui necessita. Il sindaco, l’assessore Ciacciarelli e Lbc hanno fatto del ‘nessuno deve rimanere indietro’ il leit motiv della loro amministrazione. Mai come in questo momento, ed in questo caso, crediamo che tale proposito debba essere coniugato nella realtà – ribadisce il consigliere – Per arrivare a scegliere di dormire in strada una motivazione c’è sicuramente e qualsiasi sia la sua natura, di protesta, di disagio, di mancanza di mezzi di sostentamento, l’amministrazione ha il dovere di intervenire per tutelare la sicurezza, la salute e l’incolumità delle persona e quella dei residenti. Non dimentichiamo, infatti, che la postazione che la donna ha scelto quale giaciglio di fortuna si trova a ridosso di un asilo e che non è opportuno, sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza anche dei bimbi, che tale situazione si trascini senza trovare alcuna soluzione. Prendersi cura dei più deboli, dei più fragili, di chi, ripeto per qualsiasi ragione versa in una situazione di difficoltà, era e resta il dovere a cui un’amministrazione che si definisce civile non può sottrarsi”.