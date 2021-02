Sabaudia, ancora 18 posti disponibili per il Servizio Civile Universale

SABAUDIA- Per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale, presso il Comune di Sabaudia, c’è tempo fino al prossimo 15 febbraio. L’avviso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, inoccupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione e che hanno voglia di dedicarsi per un anno al servizio della comunità. L’impegno lavorativo, di 5 ore al giorno per 5 giorni settimanali avrà un compenso di 440 euro al mese.

I due progetti selezionati rientrano nell’ambito denominato “Sabaudia Cultura ed Educazione”. I ragazzi interverranno nell’educazione e nella promozione di settori riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale e ciò che riguarda l’area paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile-sociale e dello sport.

La propria candidatura va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda On Line” (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Tutti i candidati, avranno la possibilità di presentare la domanda, solo se iscritti però, al programma “Garanzia Giovani” e iscritti presso il Centro per l’impiego competente. Sulla piattaforma online è possibile accedervi solo con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Potranno invece accedere, alla piattaforma, attraverso apposite credenziali richieste al Dipartimento, i cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia.

La “Nomina Srl” organizza delle videoconferenze sulla piattaforma Zoom, per guidare i candidati alla corretta presentazione della domanda. Il prossimo appuntamento telematico è programmato per venerdì 5 febbraio alle 16. Queste le coordinate per parteciparvi: Id 829 9075 1490 – Password 123456. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il numero 080-2146189 oppure i numeri 324 7980090 – 393 6669393 – 327 1003224 – 349 0080544 – 338 6197456, anche tramite Whatsapp.