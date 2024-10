Latina, volo di tre metri dal gonfiabile: bambino al Gemelli

Attimi di paura ieri pomeriggio in un parco giochi di viale Nervi, quando un bambino di cinque anni è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre giocava sui gonfiabili. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma l’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare le prime cure al piccolo, che è stato successivamente trasferito al Goretti di Latina. Vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento in codice rosso al Gemelli di Roma con l’ausilio di un’eliambulanza.