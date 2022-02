“Latium Experience”, la promozione turistica in provincia di Latina

Presso la Sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina si è formalmente costituita la DMO (Destination Management Organization) “Latium Experience”, una associazione mista pubblico-privato per la promozione e commercializzazione turistica del territorio.

“Latium Experience” nasce grazie al bando regionale vinto nell’agosto scorso dal Comune di Latina per un finanziamento di 250mila euro relativo all’attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.

L’obiettivo del progetto, cofinanziato al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro, è riconvertire e rafforzare lo sviluppo turistico degli ambiti territoriali del Litorale del Lazio, dei Monti Lepini, della Piana Pontina e delle Città di Fondazione al fine di accrescere la destagionalizzazione dell’offerta turistica, di conquistare nuovi flussi e nuovi target, di aumentare arrivi e presenze incrementando soprattutto la quota dei flussi nazionali e internazionali.

L’associazione è composta da 12 soggetti pubblici e 38 privati. Insieme al Comune di Latina si sono uniti in rete i Comuni di Aprilia, Colleferro, Guidonia, Maenza, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo e Ventotene.

Oggi si è riunito anche il primo Consiglio Direttivo che ha nominato Destination Manager del progetto Paola Cosimi.

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta: «È una grande occasione per il nostro territorio, con un coinvolgimento ampissimo di Comuni e di tante realtà imprenditoriali e associative. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa operazione, la Destination Manager del progetto Paola Cosimi, il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport Marco Turriziani e tutti gli uffici degli altri Comuni impegnati nel percorso.

Un grazie particolare poi all’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive Simona Lepori che ha svolto un lavoro di raccordo eccezionale grazie al quale oggi stiamo tagliando un importante traguardo».

Tra i membri del consiglio direttivo della DMO “Latium Experience”, c’è anche Davide Fioriello, vice presidente nazionale Opes, l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport, che ha dichiarato: “Avanti così per la crescita di un territorio stupendo come il nostro. Il mondo dello sport farà come sempre la sua parte”.

L’obiettivo primario, dice Paolo Galante presidente Federalberghi della Provincia di Latina e vice presidente di Latium Experience è: “Sarà utile prossimamente raccordarci per condividere scelte e proposte da sottoporre in sede di riunione del direttivo”.