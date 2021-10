Lavinio, 14 kg di piante di marijuana in casa: arrestato 53enne del luogo

I Carabinieri della stazione di Aprilia, in un operazione a Lavinio, hanno tratto in arresto un 53enne del luogo per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente quale marijuana.

In seguito ai controlli, sono stati sequestrati del materiale vario per confezionamento, misurazione e spaccio, oltre a ben 550 grammi di arbusti secchi di marijuana e 14 kg di arbusti verdi della stessa pianta per un totale di 12 piante alte circa 1,60 metri, infine 58 grammi di marijuana tritata ed essiccata.

Il PM ha disposto l’uomo agli arresti domiciliari.