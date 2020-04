Lavoratori socialmente utili senza compensi da gennaio: Calandrini scrive all’Inps Latina

Il senatore Nicola Calandrini ha scritto al direttore provinciale dell’Inps di Latina, Maurizio Mauri, alla direzione regionale nella persona di Rosanna Casella, e al presidente nazionale, Pasquale Tridico.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ha chiesto risposte chiare ed interventi immediati per i lavoratori socialmente utili impiegati dai Comuni della provincia di Latina che stanno attraversando un momento di enorme difficoltà.

Ad oggi, infatti, non hanno ancora ricevuto i pagamenti degli assegni di competenza relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020 da parte dell’Inps di Latina.

“Il tutto – ha detto Calandrini – nonostante lo sblocco comunicato dalla competente direzione regionale alle sedi provinciali. Diverse amministrazioni comunali mi hanno segnalato questa criticità, pertanto ho ritenuto doveroso intervenire presso l’Inps di Latina sollecitando una rapida soluzione del problema. La situazione degli LSU è aggravata anche dall’emergenza che si è venuta a creare con il Covid-19. I lavoratori infatti risultano percepire un reddito che, in realtà, non gli è ancora stato erogato. Il che impedisce a chi è in stato di necessità di usufruire dei buoni spesa unendo al danno la beffa ed aumentando il disagio”.

“Auspico che la direzione provinciale intervenga quanto prima per sbloccare questa incresciosa situazione che rischia di diventare un dramma nel dramma per i tanti lavoratori che si sono messi a disposizione delle loro comunità senza ottenere – ha concluso Calandrini – la retribuzione che in questo momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica, è ancora più necessaria”.