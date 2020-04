E’ un infermiere del Goretti uno dei due nuovi casi positivi in provincia di Latina. L’uomo, che prima lavorava in Chirurgia, era stato spostato nel reparto Covid del nosocomio del capoluogo pontino durante la riorganizzazione per far fronte alla pandemia.

Ha riscontrato i sintomi di questo nuovo coronavirus tra cui febbre, tosse e polmonite e il tampone è risultato positivo. Ora è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Latina.