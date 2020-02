Lavori al teatro di Latina, nuovi interventi per 80mila euro

Determinazione a contrarre e approvazione degli atti per l’invito a presentare offerte per gli ultimi, si spera, lavori al teatro comunale di Latina.

Il dirigente del servizio Decoro, architetto Micol Ayuso, ha approvato la spesa di 80mila euro preventivata per l’adempimento delle prescrizioni dei Vigili del fuoco ai fini dell’agibilità del D’Annunzio. Si tratta di rendere efficienti le aperture delle uscite di sicurezza (in particolare sulle scale esterne) e adeguare a 1,20 metri la larghezza dei sistemi di esodo (in particolare le uscite dalla galleria e i corridoi di smistamento della galleria e della platea) e di adottare completamente le misure di prevenzione incendi previste nel progetto approvato nel 2015, in particolare per quanto attiene le compartimentazioni e comunicazioni (strutture e porte resistenti al fuoco) e gli impianti di protezione attiva (rilevazione ed evacuazione).

Il 29 novembre scorso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina, nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria, ha assegnato al Comune 120 giorni per l’adempimento delle prescrizioni impartite.

La determinazione a contrarre, data 4 febbraio 2020, è stata pubblicata oggi all’albo pretorio dell’ente municipale. Entro la fine del prossimo mese i lavori dovrebbero essere completati, stando al tempo stabilità dai vigili del fuoco.

I lavori saranno assegnati mediante ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nel rispetto del principio di rotazione non saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici invitati alla precedente procedura per l’affidamento di lavori della categoria OG1. Quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti