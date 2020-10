Lavori sulla Pontina, auto in panne e un incidente: a Borgo Piave scoppia il caos

Caos questa mattina alla rotonda di Borgo Piave e sulla Pontina in direzione Roma. Una serie di coincidenze e una scelta sbagliata sull’orario dei lavori sulla strada hanno mandato il traffico in tilt tra le 8 e le 9.

Anas ha infatti avviato lavori di rifacimento dell’asfalto e deciso di deviare il traffico dalla Pontina alla rotonda di Borgo Piave proprio nell’orario di punta in cui in tanti escono per andare a lavoro e c’è il raffico verso Aprilia e verso Roma. Proprio nelle stesso momento un’auto è rimasta in panne al centro della rotonda contribuendo a bloccare la circolazione.

Non è bastato per i pendolari che ogni giorno percorrono la SS148 per andare a lavoro. Al chilometro 52 un piccolo incidente ha visto coinvolti un’auto dei carabinieri e un furgone. Sul posto per i rilievi si è recata la polizia stradale di Latina e anche in questo caso si sono formate code e rallentamenti.

Poco più avanti, al chilometro 57, c’era poi un cantiere per lo sfalcio delle piante su strada. Un vero percorso ad ostacoli per gli sfortunati automobilisti.

Il comandante della polizia stradale di Latina, Gian Luca Porroni, è intervenuto personalmente ricordando agli operatori Anas di prevedere i lavori in orari meno problematici.