Lazio: nei prossimi giorni ripartiranno gli stabilimenti termali, poi i centri estivi

La Regione Lazio ha approvato ieri la delibera per l’apertura di ulteriori attività dopo lo stop causato dalle misure contro il Covid-19.

A decorrere dal 29 maggio potranno così riaprire gli stabilimenti termali e i centri per il benessere fisico e le guide turistiche potranno riprendere l’attività.

Ferme restando le attività previste dal cerimoniale di Stato in occasione della Festa della Repubblica, sono consentite, per quella data, ulteriori iniziative di celebrazione, con il rispetto ovviamente di tutte le iniziative tutte le disposizioni generali per il contenimento del contagio.

Dal 3 giugno 2020 saranno inoltre consentiti – fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 – l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.); l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio; l’attività dei centri ricreativi e culturali.

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani. Una data questa attesa da tante famiglie che non sanno più come districarsi tra lavoro e figli, lasciate sole ad occuparsi di tutto. A Latina si aspettano per la prossima settimana le linee guida per le colonie e i centri estivi, per capire se sarà possibili organizzarli e con quali modalità.

“Facciamo quindi – spiega l’assessore allo sviluppo economico, Paolo Orneli – un altro importante passo avanti verso una piena ripartenza delle attività nel nostro territorio. Una ripartenza che deve però essere sempre accompagnata dalla cautela e dall’attenzione massima che ha contraddistinto i comportamenti in tutti questi mesi. Continuiamo a seguire i principi di prudenza e responsabilità individuale indispensabili per proteggere la salute di tutti e le cose potranno solo andare bene”.