Le nuove tendenze estate 2020? Il celeste è il colore moda

Il celeste, in tutte le sue declinazioni, sembra essere il nuovo colore di moda per la stagione estate 2020. Un colore pastello che spesso si tende a sottovalutare e che invece è perfetto per la primavera e per l’estate, per gli abiti leggeri e non solo.

Il celeste è quel colore che richiama il cielo, che dona pace e che infonde serenità. Proprio per questo sono già tante le donne che lo amano e tantissime altre impareranno a farlo in questa nuova stagione, dato che sarà presente in tantissime nuove collezioni.

Tutta la gamma cromatica che va dall’azzurro chiaro al celeste sarà presente nei nostri armadi, anche perché queste nuances ispirano quella serenità di cui ognuno di noi ha bisogno in questo periodo così delicato.

Camicette leggere, vestiti, gonne svolazzanti. Il celeste consente di dare a questi capi un aspetto non solo più leggero ma anche più etereo. Ed è proprio per questo motivo che il colore è diventato uno dei must di questa nuova stagione.

Ma non basta: la vera novità è che ritornano prepotentemente di moda anche gli abiti eleganti declinati in questa gamma cromatica. Un esempio? Quelli proposti dal celebre brand Twinset che, come sempre quando si parla della casa di moda, spiccano non solo per eleganza, ma anche per il loro essere contemporanei e perfettamente in linea con le ultime tendenze dalle passerelle di quest’anno.

Scorrendo la nuova collezione, troviamo diverse tipologie di abito elegante declinato sia in celeste che in tutte le sue sfumature. Si va dagli abiti lunghi in satin plissé, agli abiti lunghi sottoveste in raso passando anche per i modelli asimmetrici in georgette, proposti in molteplici sfumature di blu e di celeste.

Il color cielo sereno sembra essere a pieno titolo il nuovo trend dell’estate, e in questa nuova stagione ci sarà l’imbarazzo della scelta per quel che concerne gli abiti eleganti di questo colore, ideali per occasioni speciali, per eventi o semplicemente per sentirsi più romantiche.

Come ci era già stato annunciato dalle passerelle, che qualche mese fa ci avevano anticipato quelle che sarebbero state le nuove tendenze per la stagione estiva 2020, la palette della calma sarà la protagonista indiscussa dei prossimi mesi. Una gamma colore ideale per rendere perfetto e romantico qualsiasi tipo di vestito, ogni camicetta o altro capo o accessorio.

Un colore versatile che vedremo molto spesso da questo momento in poi, pronte per annoverarlo nei nostri outfit.