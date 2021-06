Le squadre italiane più famose nel mondo

L’Italia è da sempre una delle nazioni più rappresentative per il calcio a livello mondiale. Nel campionato italiano sono transitati giocatori di enorme caratura, grandi campioni che hanno militato anche in altre big all’estero e che sono riusciti a vincere trofei di spessore come mondiali e Champions League.

L’Italia, in altre parole, è stata ed è ancora oggi un crocevia di giocatori di alto livello, riconosciuta come tale da tutto il mondo. Ma quali sono le squadre italiane più famose nel mondo? Vediamole assieme (se vuoi scommettere da app sulle principali partite di queste squadre, visita il link).

Milan

L’Associazione Calcio Milan, comunemente nota come A.C. Milan o semplicemente Milan, è una società calcistica professionistica di Milano, capoluogo della Lombardia. Questo club ha trascorso quasi tutta la sua storia nella massima serie del calcio italiano, all’interno della Serie A.

L’AC Milan ha guadagnato ben 18 trofei FIFA e UEFA, essendo il quarto club con più trofei nella lista delle squadre da tutto il mondo e il primo di qualsiasi club italiano in tutta la storia del campionato. Ha vinto tre Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club FIFA, competizione interleague che dà al vincitore il titolo mondiale.

Hanno anche vinto la Supercoppa UEFA cinque volte, eguagliando un record, e la Coppa delle Coppe per ben due volte. Con 18 scudetti, il Milan è il secondo club di maggior successo in campionato, a pari merito con i rivali dell’Inter, e appena dietro la Juventus.

Roma

L’Associazione Sportiva Roma, comunemente indicata come Roma, è un club con sede a Roma, la capitale del Paese. Fondata alla fine degli anni ’20, la Roma ha partecipato al massimo livello del calcio italiano per tutta la sua esistenza, tranne che per una stagione.

La Roma ha avuto una grande storia, vincendo tre volte la Serie A, nove volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Quindici giocatori hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA mentre giocavano alla Roma, tra cui il grande Francesco Totti, che ha giocato principalmente per la Roma durante la sua carriera di successo come attaccante e ala.

Lazio

La Lazio è stata fondata nel 1900 e milita nella Serie A, dove ha trascorso gran parte della loro storia. La Lazio è stata due volte campionessa nel 1974 e nel 2000, e ha vinto sette volte la Coppa Italia, la Coppa Italia, cinque la Supercoppa Italiana e una volta la Coppa delle Coppe UEFA e la Supercoppa UEFA.

Il loro periodo di maggior successo è stato negli anni ’90, quando hanno vinto la Coppa UEFA, la Supercoppa UEFA e la Serie A. Sfortunatamente, il club ha sofferto una grave crisi economica nel 2002 che ha costretto alla vendita di diversi fuoriclasse. Il loro “status” in campionato è diminuito, ma nonostante la marcata riduzione di fondi, da allora sono comunque riusciti a vincere quattro Coppe Italia risollevando le proprie sorti e tornando a lottare ai vertici.

Inter

L’Inter è l’unico club del campionato a non essere mai stato retrocesso in Serie B durante tutta la sua storia. Fondata nel 1908, l’Inter vinse il suo primo scudetto appena 2 anni dopo. Si tratta di uno dei club di maggior successo nella storia del calcio italiano, avendo vinto ben 30 trofei nazionali, tra cui 18 scudetti.

Uno dei periodi di maggior successo del club è stato tra il 2006-2010, quando il club ha vinto cinque titoli consecutivi, eguagliando il record di tutti i tempi fino a quel momento. La loro striscia vincente nel 2010 ha permesso ai nerazzurri di ottenere il triplete, vincendo la Coppa Italia e lo Scudetto nello stesso anno.

Juventus

La Juventus ha vinto 35 scudetti ufficiali, 13 titoli di Coppa Italia e otto titoli di Supercoppa Italiana, detenendo il record in tutte queste competizioni. Hanno anche vinto due Coppe Intercontinentali, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e un record di tre Coppe UEFA. La Juve si è guadagnata anche il 5° posto in Europa e l’11° al mondo per il maggior numero di trofei vinti.

La tifoseria del club è la più numerosa a livello italiano e una delle più grandi al mondo. A differenza di molte altre squadre, la Juventus possiede una tifoseria enorme non soltanto in Italia, ma anche all’estero, spinta ulteriormente dall’arrivo di Cristiano Ronaldo.