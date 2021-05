Legambiente Terracina, “Spiagge e fondali puliti” alla Scogliera di Levante

In occasione della Campagna Nazionale “Spiagge e fondali puliti 2021”, con mascherine e distanziamento, domenica 16 maggio ore 10-13 presso la Scogliera di Levante (spiaggia libera) davanti alla Sorgente Acqua Magnesia, ci sarà un per evento di pulizia del tratto, e Legambiente Terracina installerà un cartello simbolico con l’individuazione univoca del tratto destinato alla libera fruizione e annuncerà la loro campagna estiva “TROVA LA SPIAGGIA LIBERA E SEGNALALA A LEGAMBIENTE TERRACINA”, in collaborazione con IL COMITATO SPIAGGE LIBERE RIVIERA DI ULISSE e IL COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO.

Non solo si andrà “a caccia” degli altri tratti di spiaggia libera a Terracina, valutandone la cura e la valorizzazione, ma li misureranno per averne tutti i dettagli e metteranno simbolici cartelli identificativi. Alla campagna sarà associato un concorso fotografico “A CACCIA DELLA SPIAGGIA LIBERA PERDUTA” e le foto andranno inviate entro il 31 agosto 2021 alla mail legambiente.terracina@gmail.com, complete di luogo, posizione geografica e data di scatto e senza persone riconoscibili. Le prime tre foto saranno premiate con magliette e/o borse ecologiche con i loghi di Comitato Spiagge Libere “Riviera di Ulisse”.

“Abbiamo deciso di svolgere la campagna nazionale ‘Spiagge e Fondali Puliti 2021’ proprio su uno dei tratti di scogliera considerato nel conteggio delle spiagge libere comunali, un tratto peraltro molto prezioso che noi come Legambiente Terracina ci siamo impegnati da subito a riqualificare dopo la dismissione del Depuratore di Via delle Cave nel 2015 anche premendo sul Gestore Idrico per la costruzione di una condotta fognaria costiera, poi effettivamente costruita a cura e spese di Acqualatina SpA, per affrontare e risolvere gli annosi (e mai risolti) problemi di allaccio fognario di tutta la costa di levante” dichiara Anna Giannetti, Presidente Circolo Terracina ‘Pisco Montano’, Consigliere Nazionale e Membro del Direttivo Regionale di Legambiente”.