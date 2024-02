Successo preannunciato per la Legea Maratona Maga Circe, che ha proclamato campioni italiani individuali assoluto Giacomo Esposito ed Alessia Tuccitto. Promosso a pieni voti il percorso suggestivo tra San Felice Circeo, punto di partenza, e Sabaudia, finish line.

Numeri

Esposito dell’Atletica San Biagio ha tagliato il traguardo in 2:22:24, seguito da Hajjaj El Jebli, Atletica Vomano (2:27:29), e terza piazza per Michele Belluschi Grottini Team Recanati asd (2:27:51). Per le donne prima assoluta Alessia Tuccitto Caivano Runners (2:45:53), seconda Federica Moroni, asd Dinamo Sport (2:49:50), e terza Giulia Sommi, Pro Patria Milano (2:50:58). Per le donne il podio del campionato italiano è coinciso con quello della 42.195 km. Tra gli uomini tagliare per primo il traguardo maschile della 42.195 km è stato Jean Baptiste Simukeka della G.S. Orecchiella Garfagnana (2:22:06), secondo assoluto Giacomo Esposito e terzo Hajjaj El Jebli.

Per la 28 km vince Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà (1:41:27), secondo Matteo Noro della Piano Ma Arriviamo (1:41:31) e terzo Maurizio Vitolo asd Just Run (1:42:33). Per le donne prima Eleonora Gardelli, Polisportiva Moving (2:00:10), seconda Arianna Bini La Fontanina asd 2:01:45 e terza Paola Di Tillo, Gruppo Sportivo Virtus, con 2:06:04.

La competizione di 10 km è stata vinta da Alessio Tanfoni S.S. Lazio Atletica Leggera (0:30:33), secondo Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello in 0:30:56, terzo Cristiano Ronzoni Esercito, Sport & Giovani con 0:30:58. Per le donne Silvia Gaffi, Runner Trainer (0:37:23), seconda Cinzia Ottobre del Cicciano Running (0:37:52), terza Valentina Addorisio della Podistica Medicea (0:39:22).

Oltre duemila i partecipanti, che hanno preso parte alle tre gare competitive oltre che alla Family Walk. Un successo di partecipazione anche per quest’ultima popolata da tante famiglie, che hanno visitato i luoghi dello splendido litorale pontino. Popolato ed apprezzato inoltre, il baby parking messo a disposizione gratuita dei genitori runner.

I commenti

“Ora possiamo dire davvero di aver segnato la storia – commenta Davide Fioriello presidente della società organizzatrice In Corsa Libera – Un grazie al perfetto coordinamento con le forze dell’ordine, ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Sabaudia a San Felice Circeo, alla Federazione, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. Abbiamo uno staff eccellente, due ottimi direttori tecnici nelle figure di Antonello Cipullo e Sergio Zonzin e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Abbiamo portato in gara venti differenti nazioni, anche grazie all’omologazione del percorso nel World Athletics Global Calendar. Anche quest’anno tantissimi runners ci hanno scelto, giungendo da ogni parte di Italia e dall’estero e abbiamo raggiunto un risultato incredibile con record di partecipazione. Grazie a tutte le società presenti. L’incredibile valore aggiunto della Maratona Maga Circe – sottolinea Fioriello è il territorio che incanta tutti coloro che attraverso lo sport riescono a scoprirlo. Ed è per questo che l’intento è di esportarla oltre i confini nazionali. Inizieremo già a lavorare per la 5° edizione del 2 febbraio 2025, nel frattempo vi aspettiamo alla Mezza Maratona di Latina del 19 maggio 2024”.

A dare lustro all’evento, la banda del comune di San Felice Circeo che ha accompagnato gli atleti allo start. Una gara che ha lasciato come sempre con fiato sospeso per il bellissimo percorso che si sviluppa con partenza ed arrivo in due differenti località: lo start dal porto di San Felice Circeo, per poi districarsi sul lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. “Abbiamo assistito a una splendida giornata di sport con tanti podisti sulle strade e un entusiasmo incontenibile – commenta Stefano Mei presidente nazionale Fidal – Ringrazio ancora la Maratona Maga Circe, la società In Corsa Libera e tutto lo staff guidato dal presidente Davide Fioriello per aver saputo interpretare perfettamente il ruolo di organizzatori e le potenzialità del running in termini non soltanto sportivi ma anche economici, turistici e culturali”.

“Evento sportivo di prim’ordine la Maratona Maga Circe – commenta il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca – Quest’anno, poi, in modo particolare, perché ha coinciso con il Campionato Italiano di specialità e, quindi con una delle gare federali di atletica leggera più importanti. L’Amministrazione Comunale di Sabaudia, pertanto, è molto soddisfatta dell’importante risultato raggiunto, poiché conferma la nostra città tra le località elette a sede privilegiata per manifestazioni sportive di rilievo. La presenza di oltre duemila atleti, donne e uomini provenienti da venti Nazioni, hanno reso questa edizione della Maratona veramente speciale. D’intesa con i bravissimi organizzatori, primo fra tutti Davide Fioriello, siamo quindi già al lavoro per pianificare al meglio la prossima edizione”.

“Mi associo alle parole del Sindaco per quanto riguarda l’elogio all’organizzazione della Maratona -commenta Massimo Mazzali delegato allo sport del comune di Sabaudia – A Davide Fioriello, presidente di In Corsa Libera, a tutto il suo staff, i volontari e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione va il mio grazie più sentito. Mi sono intrattenuto con diversi corridori che mi fermavano per complimentarsi per tutto: per la maglia celebrativa bellissima, per la medaglia stupenda, per la professionalità e la cortesia del personale di supporto. Credo proprio che non potrei fare una dichiarazione migliore di quelle che ho ricevuto dai partecipanti e dai loro familiari. Per essere solo alla quarta edizione, è stato raggiunto un traguardo importante: 20 nazioni rappresentate, assegnazione del titolo assoluto di campione d’Italia, record di presenze sul territorio che avvalora il nostro progetto di destagionalizzazione. Avrei da dire molto altro ma chiudo con un grazie e caloroso abbraccio nell’ arrivederci all’anno prossimo”. Una logistica di non facile gestione, ma che è stata studiata per rendere unico il percorso, occupandosi oltretutto anche del meticoloso trasporto degli atleti al punto di partenza, accompagnati dagli autobus messi a disposizione dall’organizzazione.

“La Maratona Maga Circe quest’anno ha visto partecipare venti nazioni, segno dell’importanza assunta a livello internazionale da questa manifestazione. È stato un weekend vissuto all’insegna dello sport – affermano il Sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo e l’assessore allo Sport Felice Capponi – in cui il nostro paese è stato visitato da centinaia di atleti che hanno avuto modo di apprezzarne le bellezze, con un importante indotto anche per le nostre attività. Il tutto è stato possibile grazie all’encomiabile lavoro degli organizzatori, delle forze dell’ordine, dei volontari e alla sinergia tra i Comuni di San Felice e Sabaudia. Un grande complimento va agli atleti e appuntamento al prossimo anno!”

“La straordinaria forza della Maratona Maga Circe sta nel promuovere la disciplina del running ed esaltare allo stesso tempo il fascino di un luogo unico, un modo per coniugare perfettamente sport e turismo. Come Regione Lazio – commenta l’assessore Elena Palazzo – sosteniamo eventi come questo, capaci di sposare inclusione, sostenibilità e rilancio delle economie territoriali. Il mio plauso va quindi a Davide Fioriello, Presidente dell’Associazione Sportiva In Corsa Libera, per il grande lavoro svolto che nel giro di soli quattro anni ha fatto crescere la Maratona Maga Circe fino a farle ottenere l’assegnazione del Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona da parte della Fidal.”

La Maratona Maga Circe è un evento patrocinato dal Ministro dello Sport e i Giovani, Sport e Salute, Coni Nazionale, Regione Lazio, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar. La competizione title sponsor Legea, ha inoltre stretto collaborazione con il main partner Oasi di Kufra, con i Gold partner Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, Apollon, Baratta, Martau, con i Silver partner Biolatina e Chemical Battistella, con i Bronze partner Cosmari, Pensieri e Parole, LiteoTech, Mammut, Etich Sport, Steve Jobs, Sport’85 e con il supporto di Città Sport e Cultura. Displayed Clothingsponsor tecnico delle maglie ufficiali.

Già si pensa alla futura edizione, con l’obiettivo di crescere ancora di più. Appuntamento al 2 febbraio 2025 con la quinta edizione della Maratona Maga Circe.