Un uomo di 40 anni è stato colpito dal divieto di avvicinamento alla ex compagna. Ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota.

L’uomo, di origini romene, non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto e avrebbe intrapreso tutta una serie di condotte moleste e minacciose nei confronti dell’ex compagna. In una circostanza, convinto che la donna avesse iniziato una nuova relazione sentimentale, l0avrebbe chiamata ripetutamente al telefono, intimandole di non uscire di casa, insultandola e rivolgendole gravi minacce.

Si sarebbe anche presentato presso l’abitazione della donna e, davanti alla figlia di 6 anni, l’avrebbe minacciata di morte, sferrando violenti calci al cancello d’ingresso dell’abitazione, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.