Lenola, con l’auto nel fossato: giovane elitrasportato

A Lenola, sulla Strada Regionale 637, un veicolo ha perso aderenza con il manto stradale ed è finito fuori strada, urtando contro il guardrail e proseguendo la marcia per circa un chilometro, per poi terminare la corsa in un fossato di scolo profondo circa 3 metri, situato al margine della carreggiata.

Il guidatore del veicolo, un giovane di 23 anni, è stato immediatamente elitrasportato dal personale del 118 presso un ospedale di Roma per i dovuti accertamenti. Sul posto sono giunti anche il personale dei Vigili del Fuoco di Terracina e i Carabinieri della stazione di Lenola.