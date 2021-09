Lenola, focolaio in una casa di riposo. Ospiti e operatori positivi al Covid

Il cluster si è registrato a Lenola nella casa per anziani Miracolle. In particolare, 36 ospiti della struttura e 13 operatori risultano contagiati dal coronavirus, ma al momento non presentano sintomi della malattia. Il focolaio è stato scoperto dopo che uno dei dipendenti si era sottoposto a un test rapido risultando positivo.

La Asl di Latina ha avviato tutti i protocolli previsti e ha allertato l’Unità di continuità assistenziale regionale che procederà alla conferma della diagnosi mediante procedure più approfondite. Il sindaco di Lenola, intanto, ha emesso un’ordinanza urgente per vietare l’accesso e l’uscita dalla struttura.

La casa di riposo verrà chiusa e posta in quarantena come già avvenuto in passato per casi analoghi.