San Felice Circeo, “Job Tax”: sequestrato mezzo milione di euro a un’azienda agricola

I Nas di Latina hanno sequestrato oltre 550mila euro, nei confronti delle sette persone arrestate il 19 aprile scorso, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del tribunale di Latina, accusati di associazione per delinquere finalizzata al “caporalato” in agricoltura e all’impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra.

Si tratta dell’operazione denominata “Job Tax”, coordinata dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza insieme al sostituto procuratore Claudio De Lazzaro della procura della Repubblica di Latina e il provvedimento eseguito oggi scaturisce dalle indagini patrimoniali delegate al nucleo antisofisticazioni pontino che ha portato a termine con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Latina.

Nello specifico, il sequestro ha riguardato somme di denaro giacenti sui conti correnti bancari intestati agli indagati e 13 ettari di terreni agricoli intestati all’azienda agricola di copertura ubicati tra i comuni di Latina, San Felice Circeo e Terracina, coltivati con serre ortofrutticole.

L’intera somma è stata ritenuta, dalla procura della Repubblica di Latina e dalla polizia giudiziaria operante, profitto del reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, corrispondente ai contributi non versati e alle ore di lavoro non retribuite ai braccianti agricoli, di origine straniera, sottoposti a gravi condizioni di sfruttamento.