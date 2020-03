“L’esercito contro il Coronavirus”, scatta la petizione su Change.org

Una petizione per far intervenire l’esercito contro il Coronavirus. E’ stata lanciata dall’editore di Latinaquotidiano.it e Latiancorriere.it. I soldati agirebbero da deterrente per evitare violazioni al decreto ministeriale, come è avvenuto in questi giorni. Le denunce sono state in totale ventimila.

Ogni giorno, in troppe città italiane ci sono persone che escono in strada senza un giustificato motivo, che non rispettano le prescrizioni né le distanze di sicurezza. Atti irresponsabili che potrebbero vanificare l’isolamento di tanti che hanno capito quanto sia importante evitare o almeno rallentare i contagi.

“Stiamo vivendo – ha spiegato Francesco Miscioscia – un momento storico dove neanche la paura o le possibili sanzioni riescono a rappresentare un freno agli atteggiamenti di chi, noncurante della propria salute ma soprattutto menefreghista rispetto a quella degli altri, continua ad uscire, ad andare a correre, ad incontrarsi per strada, a fare tutto quello che non si dovrebbe per risolvere quella che è un’emergenza sanitaria di portata mondiale”.

Se vuoi dare anche tu il tuo contributo e firmare la petizione clicca su questo link: http://chng.it/8rTF5h8r