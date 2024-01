L’esperienza di Monsignor Yoannis al “Rotary Club Latina”. Quando solidarietà e dialogo si fanno prassi

Economia & società

Rubrica settimanale

A cura di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Nei giorni scorsi, presso l’Hotel Europa di Latina, si è tenuta una Conviviale Interclub tra i vari Rotary del territorio.

Poteva sembrare una delle tante riunioni “rotariane” ma ciò non è stato per il relatore d’eccezione e per la tematica trattata.

È intervenuto Mons. Yoannis Lahzi Gaid, sacerdote cattolico di rito copto, appartenente al servizio diplomatico vaticano, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, Presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo e Presidente della “Fondazione per la Fratellanza Umana”.

Mons. Yoannis, latinense di adozione, tra le sue molteplici attività, lavora costantemente per il dialogo tra cattolici e mussulmani, profondo conoscitore del Medioriente, sta realizzando in Egitto un Ospedale pediatrico ed un Orfanatrofio “Oasi della Pietà” per bambini cattolici e mussulmani con l’Associazione “Bambino Gesù del Cairo – Onlus”.

Inoltre, sempre in Egitto, si sta lavorando per dare vita ad una catena di ristoranti solidali, “Fratello”, che offrono gratuitamente cibo e pasti a famiglie bisognose d’ogni orientamento religioso. Il primo ristorante è stato inaugurato lo scorso 11 gennaio al Cairo, alla presenza del Ministro della Solidarietà Sociale egiziano, Nevin Al-Kabbaj.

Una iniziativa inimmaginabile in questi tempi ma con il dialogo e la cooperazione internazionale i risultati stanno arrivando. Ma è solo la punta di un Iceberg di dialogo e di solidarietà interreligiosa.

Nel corso della Conviviale del Rotary Club Latina, cui hanno partecipato i Rotary Club Monti Lepini, Rotary San Marco e Rotary Latina Circeo, Conviviale presieduta dall’Avv.to Gianluca Carfagna Presidente del RC Latina, Mons Yoannis, nella Sua relazione ha approfondito le dinamiche che vedono l’attuale conflitto Israeliano-Palestinese, evidenziando l’origine di Hamas e le motivazioni religiose che stanno alla base del conflitto. “La pace possibile” è stato il leitmotiv dell’incontro che ha visto una alta partecipazione di rotariani e ospiti, tematica che è nel DNA del “Mondo Rotary” che ha come Vision il lavorare per la Pace, al di là d’ogni orientamento religioso o politico.

Mons Yoannis ha anche evidenziato come ci si sta impegnando per dare un segnale di speranza a coloro che sono in estreme difficoltà a causa del conflitto; l’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” ha offerto in Egitto, negli ultimi giorni, gratuitamente, cure mediche, somministrato vaccini, eseguito analisi, fornito medicine a più di 540 bambine e bambini egiziani grazie all’iniziativa dei “Convogli Sanitari”.

Quando la fratellanza e la solidarietà si fanno prassi quotidiane. Ma quanti sanno che alla base di tutto vi è un sacerdote egiziano che vive a Latina?