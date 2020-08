L’ex Fulgorcavi sarà il luogo in cui il Latina Calcio 1932 svolgerà il ritiro per la prossima stagione sportiva nel campionato di serie D.

La conferma dell’istruttoria e la comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione al campionato è arrivata lo scorso 28 luglio da parte del presidente della Co.Vi.So.D. che ha confermato l’esito positivo della pratica. Intanto, il presidente Terracciano ha indicato la tabella di marcia che prenderà il via il 3 agosto con le visite medico sportive, la consegna del materiale per il tempo libero e sta definendo gli ultimi aspetti amministrativo burocratici per l’avvio in sicurezza anche delle varie attività di preparazione in vista del prossimo campionato.

Con la dichiarazione di proroga della pandemia da covid19 fino al prossimo 15 ottobre sarà importante dare attuazione al protocollo anticontagio della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alle direttive emesse con propria ordinanza dal Presidente della Regione Lazio.

Il ritiro a partire dal prossimo 3 agosto dovrà essere svolto a porte chiuse, non potranno essere svolte gare amichevoli e soprattutto andranno attuate tutte le iniziative idonee e relative all’attuazione dei protocolli per il contenimento del contagio da covid19.