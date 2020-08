Lido Green Marina di Latina, il premio per lo stabilimento più virtuoso

Quest’anno a Latina sarà premiato lo stabilimento più virtuoso in termini ambientali. L’iniziativa è promossa dall’Azienda per i beni comuni (Abc), in collaborazione con il Comune. Il premio “Lido green Marina di Latina” si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e chioschi del lungomare e mira a valorizzare e sostenere l’impegno degli operatori che, nel corso della stagione balneare 2020, hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto una serie di strategie green.

Non solo, quindi, attraverso una corretta gestione dei rifiuti, ma anche facendo scelte sostenibili come l’uso di materiali biodegradabili, iniziative per la minimizzazione della plastica monouso, la cura del verde e il decoro degli spazi comuni.

I tre stabilimenti balneari e/o chioschi più virtuosi, valutati secondo 5 criteri, riceveranno una targa e un voucher da spendere in fiori e piante presso un vivaio: un piccolo investimento per il futuro. La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine della stagione balneare 2020.

L’idea si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e comunicazione che Abc, in sinergia con l’amministrazione comunale, sta mettendo in atto sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, dell’ecosistema marino. Tutto questo grazie anche al costante lavoro di formazione e informazione svolto dagli Ispettori Ambientali di Abc per fornire alla cittadinanza e agli operatori le informazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti.

Anche quest’anno Latina si è confermata Bandiera Blu. Nelle scorse settimane, inoltre, è stato distribuito materiale informativo per il corretto smaltimento di guanti e mascherine, posacenere tascabili e, presso gli stabilimenti, conetti anti-cicche per la lotta all’abbandono dei mozziconi di sigarette in spiaggia.

“Sono felice che l’azienda speciale Abc – ha commentato Maria Grazia Ciolfi, consigliera con mandato del sindaco per la marina di Latina – in tempi brevissimi, abbia raccolto l’idea che ho proposto nei giorni scorsi di indire un concorso per l’attività più green del litorale di Latina. Ringrazio per questo il direttore Ascoli, gli ispettori ambientali, tutto il personale di Abc e la consigliera Loretta Isotton presidente della commissione Ambiente, che si è messa a disposizione per l’organizzazione.

Ringrazio anche gli operatori balneari, che sono i primi ispiratori di questa iniziativa: hanno da subito mostrato grande partecipazione per l’opera di sensibilizzazione degli ispettori ambientali, e da qui è nata la mia proposta di premiare le buone pratiche, anche al fine di incentivarle. Spero sia soltanto la prima di molte edizioni e che dia gli ottimi risultati che ci aspettiamo”.