L’Italia Under 21 passeggia al Francioni: pomeriggio da ricordare

Sette gol e tante emozioni: al Francioni l’Italia Under 21 regala ai tremila spettatori di Latina un pomeriggio da ricordare. Dopo 31 anni l’azzurro della nazionale di calcio torna nel capoluogo pontino ed è subito festa grande con i sette gol rifilati dagli azzurrini al San Marino. Un risultato annunciato (lo stesso dell’andata), quello maturato questo pomeriggio sul campo di piazzale Prampolini, che però serve ai ragazzi di mister Nunziata come carburante per il suo cammino nelle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo, e si prepara a un doppio impegno decisivo: prima quello di martedì 10 alle 18.30 (diretta Rai 2) a Stavanger contro la Norvegia (vittoriosa 1-0 in Lettonia), poi quello di martedì 15 ottobre a Trieste contro l’Irlanda.

Sotto gli occhi delle più alte cariche istituzionali della provincia e davanti a tantissimi giovani dei vivai della provincia di Latina, l’Italia si sblocca dopo mezz’ora grazie alla griffe d’autore di Edoardo Bove (al suo primo centro con gli azzurrini). Lo show è poi tutto di Pio Esposito, il bomber ex Inter e ora allo Spezia che fa poker. Tra i migliori in campo anche il terzino dell’Atalanta Ruggeri, che propizia il gol del 2-0, e Raimondo che segna il 6-0 momentaneo.

ITALIA-SAN MARINO 7-0 (2-0 p.t.)

MARCATORI: 35′ pt Bove (I), 38′ aut. Matteoni (S), 12′, 31′ e 33′ e 46′ st Esposito (I), 36′ Raimondo (I)

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches (dal 34′ st Zacchi); Savona, Coppola, Ghilardi, Ruggeri; Bove (dal 34′ st Pisilli), Bianco, Fazzini (dal 14′ pt Ndour); Baldanzi (dal 24′ pt Raimondo); Esposito, Gnonto (dal 1′ st Ambrosino). A disp.: Zanotti, Pirola, Fabbian, Bonfanti. All. Nunziata

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Guidi (dal 1′ st Cervellini), Matteoni, M. Sancisi (dal 34′ st S. Gasperoni); Giocondi, N. Sancisi (dal 10′ st Chiaruzzi), Tomassini, Toccaceli (dal 1′ st Casadei), Riccardi; M. Gasperoni (dal 27′ st Pasolini), Santi. A disp.: Borasco, Ciacci, Giambalvo, Ciacci. All. Cecchetti

Arbitro: Radina (Cechia). Assistenti: Hajek-Volf (Cechia). Quarto ufficiale: Stary (Cechia)

Note: ammoniti Riccardi (S), Giocondi (S), Ghilardi (I), Raimondo (I), Santi (S), Matteoni (S)