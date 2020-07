Litiga con due uomini e poi aggredisce i carabinieri, denunciato

Un 40enne di Marino è stato denunciato dai carabinieri di Latina, la notte scorsa intorno alle 2:30, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per porto d’armi o oggetti atti a offendere. L’uomo avrebbe infatti aggredito i militari intervenuti perché, poco prima sempre lui aveva litigato con due marocchini di 26 anni residenti a Ardea.

Il 40enne li avrebbe colpiti prima con un bastone e poi con un fucile da pesca subacqueo che però non è stato ritrovato. Gli spintoni non sono mancati nemmeno per i carabinieri, che tentavano di riportarlo alla calma, ma senza riuscirci perché l’uomo era in preda ai fumi dell’alcol e, per giunta, voleva tornare alla rissa con i due giovani. Solo con l’uso dello spray al peperoncino è stato possibile fermarlo.