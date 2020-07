I vigili del fuoco sono intervenuti, alle due della notte scorsa, sulla Migliara 56 nel territorio comunale di Terracina, a causa di un incendio auto. Quando è arrivata la squadra, a vettura era a bordo strada e completamente avvolta dalle fiamme.

Indagini in corso sulla natura del rogo: in collaborazione con le forze dell’ordine arrivate sul posto, è stato svolto un accurato controllo del luogo e sul mezzo per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine all’evento.